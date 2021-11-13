13 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 13 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 347 bin 426 testten 22 bin 583’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 215 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 25 bin 254 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 215 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 13 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 347 bin 426 testten 22 bin 583’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 215 kişi daha hayatını kaybetti....