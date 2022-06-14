SAĞLIK
Giriş Tarihi : 14-06-2022 07:00 Güncelleme : 14-06-2022 12:18
13 HAZİRAN KORONAVİRÜS AÇIKLANDI
13 HAZİRAN KORONAVİRÜS AÇIKLANDI
13 Haziran koronavirüs tablosu belli oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs tablosunun 1 Haziran'dan itibaren haftalık olarak açıklanacağını duyurmuştu. Günlük vaka tablosu en son 31 Mayıs'ta açıklanmıştı. 13 Haziran Kovid-19 günlük vaka ve can kaybı sayısı açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın güncel koronavirüs tablosuna göre; can kaybı 4, vaka sayısı 975 olarak gerçekleşti.