13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 157 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 372 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 16 bin 492 oldu.

24 saatte yapılan test sayısı ise 285 bin 242 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.