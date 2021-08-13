SAĞLIK
Giriş Tarihi : 13-08-2021 19:49

13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 157 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 372 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısı 16 bin 492 oldu.

24 saatte yapılan test sayısı ise 285 bin 242 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

turkiye-de-koronavirus-son-24-saatte-157-can-kaybi-910042-1.

ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Spor Toto Süper LigOP
  • 1BEŞİKTAŞ A.Ş.13
  • 2ADANA DEMİRSPOR A.Ş.00
  • 3ALANYASPOR00
  • 4ALTAY00
  • 5FRAPORT TAV ANTALYASPOR00
  • 6MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK00
  • 7VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK00
  • 8FENERBAHÇE A.Ş.00
  • 9GALATASARAY A.Ş.00
  • 10GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.00
  • 11Giresunspor00
  • 12GÖZTEPE A.Ş.00
  • 13ATAKAŞ HATAYSPOR00
  • 14KASIMPAŞA A.Ş.00
  • 15KAYSERİSPOR00
  • 16İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR00
  • 17DEMİR GRUP SİVASSPOR00
  • 18TRABZONSPOR A.Ş.00
  • 19ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR00
  • 20ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.10
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
COVİD-19 EKONOMiK OLARAK SİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ Mİ ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
SUÇ İHBAR EDENLER ÇOĞALIYOR.
SUÇ İHBAR EDENLER ÇOĞALIYOR.
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA