GÜNCEL
Giriş Tarihi : 04-03-2020 16:20

Bakan Pekcan tedavisi süren gümrük personelini ziyaret etti

Ticaret Bakanı Pekcan, Ağrı'da servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan gümrük personelini, sevk edildikleri Ankara Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bakan Pekcan tedavisi süren gümrük personelini ziyaret etti

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırıda yaralanan ve tedavileri Ankara Şehir Hastanesi'nde sürdürülen 3 gümrük personelini ziyaret ederek, doktorlardan sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

 

Hastanede personelin yakınlarıyla da görüşen Pekcan, acil şifa dileklerini iletti. 

İlçedeki Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı sonrası 2 personel şehit olmuş, yaralılar tedavi altına alınmıştı.

 

ETİKETLER: ticaret bakanı ruhsar pekcan ağrı gümrük personeli
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2449
  • 2Trabzonspor2348
  • 3Galatasaray2448
  • 4Sivasspor2448
  • 5Beşiktaş2440
  • 6Alanyaspor2439
  • 7Fenerbahçe2439
  • 8Göztepe2334
  • 9Gaziantep FK2431
  • 10Denizlispor2427
  • 11Gençlerbirliği2427
  • 12Antalyaspor2426
  • 13Yeni Malatyaspor2324
  • 14Çaykur Rizespor2324
  • 15Konyaspor2422
  • 16Kasımpaşa2420
  • 17MKE Ankaragücü2420
  • 18Kayserispor2419
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Ekonomik sıkıntı çekebileceğinizi düşündüğünüz anlar oluyor mu ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA