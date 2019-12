'Bizim amacımız gençliğin umudu olmak'

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bizim amacımız bu ülkenin onurunu, şerefini yücelten gençliğin umudu olmak ve bu ülkenin yarınlarına ihanet edenlere de gereken cevabı vermek." dedi. - .

TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2020 yılı bütçesine ilişkin konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin kendileri için her şeyden öte en kıymetli varlık olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediye başkanlığından itibaren gençlere ve sporculara verdiği önemin kendileri için önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirten Kasapoğlu, "Bundan sonraki süreçte de tıpkı bugüne kadar olduğu gibi, inşallah gençlerimizin, çocuklarımızın, sporcularımızın, küresel rekabette çok daha güçlü olmaları ve bizden alacakları bu emaneti daha güçlü şekilde yarınlara taşımaları için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu. Barış Pınarı Harekatı sırasında sporcuların yaptıkları asker selamıyla Mehmetçiklere olan sevgisinin kendilerini de heyecanlandırdığını anlatan Kasapoğlu, son altı ayda tüm branşlarda kazanılan başarılar ve alınan madalyaların herkesi gururlandırdığını vurguladı. "Gençlerimizle gurur duyuyoruz" Kasapoğlu, katılımcı demokrasi, çoğulculuk, ortak aklı hedef ve misyon aldıklarına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gençlerimiz için yeni metotlar, yöntemler geliştirmeye gayret ediyoruz. Gençliğimiz sadece bu ülkenin değil, tüm insanlığın umudu bir gençlik ve bizim gençliğimiz tüm insanlığa layık olacak donanıma, vicdana, ehliyete sahip bir gençlik. Gençlerimizle gurur duyuyoruz. O yüzden, gençlerimizin yarınlara kültürle, sanatla, bilimle, sporla yürümesi için; gençlik merkezlerimizle, yurtlarımızla, gençlik kamplarımızla, spor tesislerimizle, gece gündüz onların hizmetine sunduğumuz bu imkanlarla tüm desteği veriyoruz ve inşallah çocuklarımızı, gençlerimizi hiçbir kirli odağın tuzağına düşürmemek için gayretimizi göstereceğiz." 320 gençlik merkezi sayısını gelecek yıl çok daha yukarılara taşıyacaklarını aktaran Kasapoğlu, başta üniversiteler olmak üzere, pek çok yerde, liselerde, ortaokullarda gençlik merkezlerinin gençleri yarınlara daha güçlü hazırlayacağını ifade etti. Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Merhum Haluk Dursun hocamızın ifadesiyle, Fırat'ın, Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmama adına gece gündüz demeden çalışacağız ve inşallah ne Fırat'ın ne Dicle'nin ne Sakarya'nın ne Menderes'in kuzularını kaptıracağız. Kandan, gözyaşından beslenenlere hiçbir fırsatı vermeyeceğiz. Bizim yaptığımız, onların yıktığı, yaktığı tesisleri yeniden yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte yakıp yıkmalarına da müsaade etmeyeceğiz, gençlerimizle orada spor yapacağız, gençlerimiz oradan şampiyonlar çıkaracak. Bu ülkenin hiçbir kaynağını kötü emeli olan insanlara kullandırmayacağız; gençlerimiz, bizim en büyük imkanımız, en büyük kaynağımız, her şey onlar için." CHP'li Bankoğlu'na tepki CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun, oturduğu sıraya "işsizlik ve mutsuzluk oscarı" olarak nitelendirdiği ödülü bırakmasına değinen Kasapoğlu, şunları söyledi: "Sayın Bartın milletvekilimiz, sabahleyin kartvizitinizi bıraktınız, onu bırakıyorum. Hoş olmayan bir şekilde bıraktınız ama ben size nezaket çerçevesinde bırakacağım. Ancak şunu bilin; sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin en büyük dostu. Onun ısrarıyla, sizlere rağmen bu Meclis 18 yaşındaki gençlerle tanıştı. Burslardan, kredilerden bahsediyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın, belediye başkanıyken başlattığı bursları siz kestirdiniz, Anayasa Mahkemesine götürdünüz, iptal ettirdiniz. Şimdi de gençlerin mutsuz olduğundan bahsediyorsunuz. Sayın vekil, sizi, kartvizitinizi getirirken biraz gergin gördüm. Kartvizit öyle takdim edilmez. Size acilen spor yapmayı tavsiye ediyorum, spor." İmtiyazlı kitlelerin değil sessiz çoğunlukların temsilcisi olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, CHP sıralarına yönelik, "Biz gençlerimizle, güvendiğimiz, inandığımız gençlerle bu ülkeyi, size rağmen çok daha yukarılara taşıyacağız. Bu ülkenin her karışında Cumhurbaşkanımızın alın teri var, ilçelere, köylere kadar alın teri var. Sizin neyiniz var, neyiniz?" ifadelerini kullandı. Kasapoğlu'nun, "Artık, bakın, çamur siyasetiyle, lafla peynir gemisi yürütemezsiniz. Yıllarca Atatürk'ü istismar ettiniz, gençliği istismar ettiniz. Artık kimse inanmaz bunlara." sözleri üzerine CHP milletvekilleri sıra kapaklarına vururken, AK Parti milletvekilleri ise alkışladı. AK Parti ve CHP milletvekillerinin karşılıklı laf atmaları üzerine, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar birleşime ara verdi. Aradan sonra konuşmasına devam eden Kasapoğlu, sporun kendileri için çok önemli olduğunu, sporla ilgili çalışmalarının ve yatırımlarının hem inşa hem de sportif kültürü yaygınlaştırma ve sporda başarıyı daha yukarılara taşıma noktasında sürdüğünü dile getirdi. "Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" Yetenekli gençleri tespit etme noktasında çok önemli projelerinin olduğuna işaret eden Kasapoğlu, "Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi. Bu, çok önemli. Çünkü bu vesileyle ilkokul 3'üncü sınıftaki çocuklarımızın bilimsel yöntemlerle sportif anlamda taramasını gerçekleştiriyoruz ve nitelikli olduğunu tespit ettiğimiz noktalarda, onları, ilgili spor branşına yönlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda taradığımız 1 milyon 200 bin çocuğumuzdan 100 binini şu an gerek olimpiyat hazırlık merkezlerimizde gerek sporcu eğitim merkezlerimizde yarınlara hazırlıyoruz." diye konuştu. Kasapoğlu, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Kampanyası"nı başlattıklarını hatırlatarak, bu kapsamda 100 bin hedefini aştıklarını, yeni hedeflerinin 1 milyon kişi olduğunu aktardı. A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'nda güzel başarılara imza atacağına inandığını belirterek, başarılar dileyen Kasapoğlu, "İnşallah ilk maçta, İtalya'yla olan maçta, tüm dünyayı Fransa maçında Konya'da şaşırttıkları gibi orada da şaşırtacaklar. Hep birlikte onların yanında olacağız." şeklinde konuştu. "CHP Grubu her şeye karşı" Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna yönelik eleştirilerin ölçülü olmadığının altını çizen Kasapoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Çünkü 2002'deki yatak kapasitesiyle şimdiki yatak kapasitesi arasında 3 kat fark var. Konfor açısından çok ciddi aşama var, otel konforunda yurtlarımız var. Daha fazla yurt yapalım istiyoruz ama yeni yurtları kampüslere yapıyoruz, yeni hedefimiz bu. İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi; bunlarla anlaştık, başlıyoruz. Ama ODTÜ'ye geldik, tıkandık. Her şey hazır, CHP Grubu'nun muhalefetiyle karşılaştık. Tabii, CHP Grubu her şeye karşı. Havaalanından Marmaray'a kadar, Kanal İstanbul'a kadar her şeye karşısınız. Yapacak bir şey yok ama siz istemeseniz de biz yapmaya, inşa etmeye devam edeceğiz. Sadece inşaat değil, gönülleri de yapacağız, sizlerin gönlünü de yapacağız, siz de sevineceksiniz inşallah. Kampüse yurdu yapacağız, öğrenci yol parası vermeyecek, istediği zaman yurduna gelecek, istediği zaman kütüphaneye gidecek ama buna karşı çıkmayın. Gelin beraber yapalım, ismini de siz koyun gerekiyorsa." Yarınların hep birlikte çok daha anlamlı, gençler ve millet için çok daha mutlu olacağını, buna inandıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Bizim amacımız bu ülkenin onurunu, şerefini yücelten gençliğin umudu olmak ve bu ülkenin yarınlarına ihanet edenlere de gereken cevabı vermek." dedi.