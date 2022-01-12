12 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 12 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 422 bin 28 testten 77 bin 722’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 145 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 42 bin 573 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 145 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 77 BİN 722 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 12 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 422 bin 28 testten 77 bin 722’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 145 kişi daha hayatını kaybetti....