12 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs istatistikleri

Sağlık Bakanlığı’nın 12 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 354 bin 287 testten 23 bin 637’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 217 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 25 bin 164 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 217 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 12 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 354 bin 287 testten 23 bin 637’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 217 kişi daha hayatını kaybetti....