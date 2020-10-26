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Giriş Tarihi : 26-10-2020 16:00

12 firmanın abonelik fesih işlemleri e-Devlet'e taşındı

Uydu, internet ve telefon aboneliklerinin fesih işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Abonelerin fesih başvuruları, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak.

12 firmanın abonelik fesih işlemleri e-Devlet'e taşındı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait varsa son 6 aya ait aboneliklerin fesih işlemlerinin artık e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleşebilecek.

Aboneler  fesih işlemlerini çevrim içi olarak 'turkiye.gov.tr' adresi üzerinden bayilere gitmeden yapabilecek. E-Devlet Kapısı üzerinden yapılan fesih başvurularında 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak.

12 OPERATÖRÜN FESİH İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK

Fesih işlemlerini yapmak için "mobil imza", "e-İmza", "TC kimlik kartı" ya da "internet bankacılığı" giriş yollarından biri ile e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak "https://www.turkiye.gov.tr/btk-abonelik-fesih-basvurusu" bağlantısı üzerinden söz konusu hizmete erişim sağlayabilecek.

E-Devlet Kapısı üzerinden fesih işlemlerinin yapılabildiği kurumlar şöyle:

"Turksat, TT Mobil, Türk Telekom, Turkcell, Superonline, Digiturk, TTNet, Turknet, Millenicom, D-Smart, Vodafone ve Vodafone Net."

 

Kaynak: A.A

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