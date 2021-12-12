SAĞLIK
Giriş Tarihi : 12-12-2021 19:54   Güncelleme : 12-12-2021 19:56

12 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

12 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 12 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 345 bin 754 testten 17 bin 956'sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 182 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 22 bin 648 olarak açıklandı.

 

 

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 182 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 12 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 345 bin 754 testten 17 bin 956'sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 182 kişi daha hayatını kaybetti....

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