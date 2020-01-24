SİYASET
Giriş Tarihi : 24-01-2020 11:27

Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe karşısında

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 19. hafta maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe karşısında

İstanbul

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 19. hafta maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. 

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasını, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Ligde oynadığı son üç maçı kazanan turuncu-lacivertli takım, son 16 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 36 puanla ikinci sırada girdi.

Medipol Başakşehir gibi son 3 maçını kazanan Fenerbahçe ise rakibinin iki puan gerisinde yer alıyor. 

Demba Ba ve Berkay Özcan yok

Turuncu-lacivertli ekipte bu zorlu karşılaşma öncesinde iki eksik bulunuyor.

Kart cezalısı Demba Ba ve sakatlığı süren Berkay Özcan, Fenerbahçe deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacak.

Berkay, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile oynanan maçta aldığı darbe nedeniyle burun kemiğinde çok parçalı kırık oluşmuş ve ameliyat edilmişti.

 

ETİKETLER: medipol başakşehir süper lig fenerbahçe
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