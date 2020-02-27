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Giriş Tarihi : 27-02-2020 09:22

112’yi arayanın yeri sinyalle tespit edilecek

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasaya 112 acil çağrı sistemiyle ilgili yeni bir madde eklendi. Buna göre, 112 çağrı merkezini arayanların kişisel verileri ve konum bilgisi GSM şirketleri tarafından 112’ye verilecek.

112’yi arayanın yeri sinyalle tespit edilecek

Düzenlemede kişisel veriler olaya maruz kalan kişilerle sınırlı olacak ve bilgiler daha sonra başka amaçla kullanılamayacak. Düzenlemeye göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, afet veya acil durumdan etkilenen kişiler ile sınırlı olmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın veya valiliğin talebi üzerine GSM şirketleri abonelerinin telefon ve konum bilgilerini 112 acil çağrı merkezlerine verecek.

MİNİMUMA İNECEK

Düzenlemenin gerekçesinde, afet ve acil durum hallerinde 112 acil çağrı merkezlerince can ve mal kayıplarını minimuma indirmek, olaya daha etkin müdahale etmek ve gerektiğinde tekrar irtibat kurmak için gelen aramalara ilişkin telefon abone ve konum bilgilerinin temin edilmesinin fayda sağlayacağı belirtildi.

ETİKETLER: AMBULANS SİNYALLE TESPİT GSM ÇAĞRI MERKEZİ
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