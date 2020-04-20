Suudi Arabistan'dan Adana'ya getirilen 171 kişi karantina için Mersin'e gönderildi

Suudi Arabistan'dan hava yoluyla Adana'ya getirilen 171 Türk vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinada tutulacakları Mersin'e gönderildi.

Adana

KORONAVİRÜS HABERLERİ

KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgınıNE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruzA'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplarRAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleriSAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosuŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması