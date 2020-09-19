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Giriş Tarihi : 19-09-2020 18:42   Güncelleme : 19-09-2020 18:51

1100 ADET İCRA MÜDÜR VE YARDIMCISI ALINACAK

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCISI ALINACAK

1100 ADET İCRA MÜDÜR VE YARDIMCISI ALINACAK

         Adalet Bakanlığı'nın 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı alımına ilişkin ilanı Resmi Gazetede yayımlandı. 

         İlana göre, yazılı ve sözlü sınavla 1100 icra müdürü ve müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacak.

YAZILI SINAV 22 KASIM'DA 

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Kasım Pazar günü yapılacak.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van'daki sınav merkezlerinde saat 13.45'te başlayacak sınav 105 dakika sürecek. Adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ATAMALAR KURA İLE YAPILACAK

Başvuranların icra müdürü ve müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için 'İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımaları gerekecek. 

Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak.

Sözlü sınav tarihleri, nihai sonuçlar ile kura günü ve yeri Bakanlık internet sitesinden ayrıca duyurulacak.

 

 

 

 

 

 

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