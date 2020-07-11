SAĞLIK
Giriş Tarihi : 11-07-2020 21:12   Güncelleme : 11-07-2020 21:14

11 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

11 TEMMUZ KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

ETİKETLER: korona virüs kovid-19
NELER SÖYLENDİ?
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KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK3166
  • 2Trabzonspor3162
  • 3Sivasspor3154
  • 4Beşiktaş3153
  • 5Galatasaray3152
  • 6Alanyaspor3151
  • 7Fenerbahçe3150
  • 8Gaziantep FK3141
  • 9Göztepe3239
  • 10Antalyaspor3138
  • 11Kasımpaşa3136
  • 12Gençlerbirliği3236
  • 13Yeni Malatyaspor3132
  • 14Denizlispor3132
  • 15Çaykur Rizespor3132
  • 16Kayserispor3131
  • 17Konyaspor3130
  • 18MKE Ankaragücü3126
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