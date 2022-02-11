11 ŞUBAT KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 11 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 458 bin 142 testten 95 bin 65’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 253 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 85 bin 758 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 253 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 95 BİN 65 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 11 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 458 bin 142 testten 95 bin 65’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 253 kişi daha hayatını kaybetti....