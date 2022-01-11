11 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 11 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 430 bin 253 testten 74 bin 266’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 137 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 39 bin 226 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 137 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 74 BİN 266 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 11 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 430 bin 253 testten 74 bin 266’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 137 kişi daha hayatını kaybetti....