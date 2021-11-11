11 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 11 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 356 bin 4 testten 24 bin 898’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 197 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 24 bin 360 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 197 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 11 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 356 bin 4 testten 24 bin 898’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 197 kişi daha hayatını kaybetti....