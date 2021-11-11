SAĞLIK
Giriş Tarihi : 11-11-2021 19:49

11 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

11 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 11 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 356 bin 4 testten 24 bin 898’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 197 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 24 bin 360 olarak açıklandı.

 

 

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 197 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 11 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 356 bin 4 testten 24 bin 898’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 197 kişi daha hayatını kaybetti....

 

 

ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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