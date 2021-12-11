11 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 11 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 349 bin 221 testten 19 bin 255’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 191 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 23 bin 180 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 191 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 11 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 349 bin 221 testten 19 bin 255’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 191 kişi daha hayatını kaybetti....