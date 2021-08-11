SAĞLIK
Giriş Tarihi : 11-08-2021 20:27

11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

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11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saatte 128 yurttaş daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi.

 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun" ifadelerini kullandı.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 10 Ağustos verilerine göre, 264 bin 647 test yapılmıştı. Dün, 26 bin 597 vaka tespit edilirken, 124 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 bin 954 kişi sağlığına kavuşmuştu.

miz
ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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