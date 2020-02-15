Eski MHK Başkanı Hilmi Ok vefat etti

Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hilmi Ok, 87 yaşında vefat etti.

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu, Hilmi Ok'un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

İstanbul'da 1932 yılında doğan Hilmi Ok, 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde görev yaptı. Ok, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve eğitimci olarak Türk futboluna önemli hizmetlerde bulundu.

Hilmi Ok'un cenazesi, yarın Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bakan Kasapoğlu'ndan Hilmi Ok için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hilmi Ok için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok'un vefatını derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Hilmi Ok'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."

Bir dakikalık saygı duruşu

Türkiye Futbol Federasyonu da 15-17 Şubat tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Açıklamada, isteyen kulüplerin siyah kol bandıyla sahaya çıkabileceği kaydedildi.

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