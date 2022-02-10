10 ŞUBAT KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 10 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 450 bin 44 testten 98 bin 602’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 264 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 87 bin 932 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 264 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 98 BİN 602 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 10 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 450 bin 44 testten 98 bin 602’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 264 kişi daha hayatını kaybetti....