SAĞLIK
Giriş Tarihi : 10-01-2022 21:57

10 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

10 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 10 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 403 bin 104 testten 65 bin 236’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 141 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 38 bin 242 olarak açıklandı.

 

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 141 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 65 BİN 236 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 10 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 403 bin 104 testten 65 bin 236’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 141 kişi daha hayatını kaybetti....

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