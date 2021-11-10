10 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 10 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 358 bin 251 testten 27 bin 259’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 203 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 27 bin 513 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS'TE BUGÜN: 203 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 10 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 358 bin 251 testten 27 bin 259’u pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 203 kişi daha hayatını kaybetti....