SAĞLIK
Giriş Tarihi : 10-12-2021 20:14

10 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs istatistikleri

10 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 10 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 347 bin 232 testten 18 bin 561’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 176 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 25 bin 129 olarak açıklandı.

 

 

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 176 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 10 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 347 bin 232 testten 18 bin 561’i pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 176 kişi daha hayatını kaybetti....

ETİKETLER: koronavirüs Fahrettin Koca Pandemi aşı grip
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