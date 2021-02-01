SAĞLIK
Giriş Tarihi : 01-02-2021 20:52   Güncelleme : 01-02-2021 20:56

1 ŞUBAT KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

KORONAVİRÜS

1 ŞUBAT KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Resim

ETİKETLER: sağlık bakanlığı fahrettin koca koronavirüs covid-19
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Fenerbahçe2145
  • 2Beşiktaş2144
  • 3Galatasaray2142
  • 4Alanyaspor2137
  • 5Trabzonspor2136
  • 6Gaziantep FK2135
  • 7Hatayspor2135
  • 8Fatih Karagümrük2131
  • 9Antalyaspor2129
  • 10Yeni Malatyaspor2128
  • 11Göztepe2125
  • 12Kasımpaşa2125
  • 13Çaykur Rizespor2125
  • 14Sivasspor2124
  • 15Başakşehir FK2124
  • 16Konyaspor2023
  • 17Kayserispor2122
  • 18BB Erzurumspor2120
  • 19Gençlerbirliği2119
  • 20MKE Ankaragücü2118
  • 21Denizlispor2117
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
COVİD-19 EKONOMiK OLARAK SİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ Mİ ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
NAKDİ DESTEK 17 KASIMA KADAR UZATILDI
NAKDİ DESTEK 17 KASIMA KADAR UZATILDI
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA