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Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı devam edecek

Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında cuma günü yasaklanan açığa satış işlemlerine bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar devam edilmesine karar verildi.