EKONOMİ
Giriş Tarihi : 02-03-2020 10:21

Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı devam edecek

Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında cuma günü yasaklanan açığa satış işlemlerine bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar devam edilmesine karar verildi.

Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış yasağı devam edecek

İstanbul

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) internet sitesinde yer alan açıklamada, cuma günkü açığa satış yasağı kararı hatırlatıldı.

Açıklamada, kurul karar organının bugün tarihli kararı ile söz konusu tedbirlerin bugünden itibaren ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında uygulanmaya devam edilmesine karar verildiği belirtildi.

 

ETİKETLER: borsa istanbul pay piyasaları
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