SİYASET
Giriş Tarihi : 16-01-2020 08:49

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki son durum ile İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ve bu ülkedeki protestoların ele alındığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Washington

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki son durumun yanı sıra İran'la ilgili güncel konuların ele alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Deere, açıklamasında, "İki lider Suriye ve Libya'daki güvenlik durumu, İran'daki protestolar ve İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesi konularını ele aldılar." ifadesine yer verdi.

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ETİKETLER: Beyaz saray Libya Suriye İran uçak
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