SİYASET 7 OKUNMA

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki son durum ile İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ve bu ülkedeki protestoların ele alındığı bildirildi.