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Giriş Tarihi : 23-12-2019 08:55

Ayvalık'ta şiddetli lodos hasara yol açtı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bazı ev ve iş yerleri ile balık tekhelerinde hasar meydana geldi. -

Ayvalık'ta şiddetli lodos hasara yol açtı
Balıkesir Balıkesir'in Ayvalık ilçe merkezinin sahil şeridinde rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgalar kıyıya vurdu. Aliçetinkaya Mahallesi sahilinde bağlı durumdaki bazı küçük balıkçı tekneleri zarar gördü. Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı bölgelerindeki bazı yazlık evlerin çatılarındaki kiremitler yola savruldu. Çay bahçelerindeki masa ve sandalyelerden bazılarının kırılmasına neden olan lodos, park halindeki motosikletlerin sürüklenmesine, seyyar satıcı arabalarının zarar görmesine yol açtı. Ege Denizi'nde avlanan balıkçı gırgırlarından birçoğu Ayvalık Rıhtımı'na sığındı. Ayrıca, lodos nedeniyle Ayvalık ile Yunanistan'ın Midilli Adası arasında seferler yapan bazı yolcu feribotlarının seferleri iptal edildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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