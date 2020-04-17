Londra'dan getirilen 262 Türk vatandaşı Çankırı'da yurda yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Londra'dan yurda getirilen 262 Türk vatandaşı, Çankırı'daki Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Çankırı

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Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 262 kişi, Londra'dan kalkan uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Türk vatandaşları, sağlık kontrolünün ardından, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle getirilerek Çankırı'daki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Emir Karatekin Yurdu'na yerleştirildi.

Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Çankırı Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kızılay tarafından karşılanacak.

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