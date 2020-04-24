İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 19 bin 506'ya yükseldi.

Londra

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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 19 bin 506'ya yüksel