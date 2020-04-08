SAĞLIK
Giriş Tarihi : 08-04-2020 07:51

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Kovid-19 ile mücadeleye 1 milyar dolar bağışlayacak

Twitter'ın üst yöneticisi Jack Dorsey, Kovid-19 salgınıyla mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, Kovid-19 ile mücadeleye 1 milyar dolar bağışlayacak

New York

Twitter'ın üst yöneticisi (CEO) Jack Dorsey, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 1 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı.

 

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Sosyal medya devinin kurucusu Dorsey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplam mal varlığının yaklaşık yüzde 28'ini, yani bir milyar doları, salgınla mücadeleye bağışlayacağını duyurdu.

Dorsey, bir milyar dolarlık bağışı, yine sahibi olduğu Square uygulamasından aktaracağını ve koronavirüs salgınından sonra da kız çocuklarının sağlık ve eğitimi ile evrensel temel gelir araştırmaları için yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

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ETİKETLER: korona virüs
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