İspanya'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 23 bin 822 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 301 artarak toplamda 23 bin 822'ye yükseldi.

Madrid

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