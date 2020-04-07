EKONOMİ
Giriş Tarihi : 07-04-2020 17:39

Hazine 6,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 6 milyar 185,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine 6,2 milyar lira borçlandı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün 3 yıl (1169 gün) vadeli, Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'na (TLREF) endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilini yeniden ihraç etti.

İhalede dönemsel faiz yüzde 2,62 oldu.

Nominal teklifin 4 milyar 503 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 718 milyon lira, net satış 3 milyar 685,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif alınmayan ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 256 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 6 milyar 185,2 milyon lira borçlandı.

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