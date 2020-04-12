Kovid-19 testlerindeki artışa rağmen vaka ve vefat edenlerin oranı aynı seyrediyor

Türkiye'de yeni tip koronavirüs test sayısına göre vaka sayısı yüzde 15, vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2, yoğun bakım oranı ise yüzde 3'lerde seyrediyor.

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 10 Mart'tan bugüne kadar yapılan 340 bin 380 test sonucunda, 52 bin 167 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

KORONAVİRÜS HABERLERİ

KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgınıNE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruzBİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleriA'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplarSON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritasıRAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleriSAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosuDÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son verilerŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması

Bu süreçte, 1101 kişi hayatını kaybederken 2 bin 965 kişi de koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.

Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 12 Nisan'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,11 oldu.

İlk kez birden fazla kişinin hayatını kaybettiği 19 Mart'ta ölümlerin vakalara oranı yüzde 1,2 oldu.

Bununla birlikte 2 bin 704 vakanın tespit edildiği ve 46 can kaybının yaşandığı martın son gününde ise ölüm oranı yüzde 1,7'ye çıktı.

En çok vaka sayısının tespit edildiği 11 Nisan'da ise bu oran yüzde 1,85 olarak kayıtlara geçti. Test sayısı her geçen gün artıyor

Türkiye'de test sayıları her geçen gün artıyor. Test bilgileri ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu.

Bir sonraki gün 3 bin 656'ya çıkan rakam, 10 gün sonra 9 bin 982, mart sonunda ise 15 bin 422'ye ulaştı.

Takvim 11 Nisan'ı gösterdiğinde test sayısı 33 bin 170 olarak açıklandı. Bu rakam, bir günde yapılan en fazla test sayısı olarak kayıtlara geçti.

Bu şekilde nisanın ilk haftasında hızla artan test sayısı 11 Nisan itibarıyla 340 bin 380'e çıktı.

Vaka artışı aynı oranda seyrediyor

Pozitif vakaların tespit edilip toplumdan izole edilebilmesi için her geçen gün test sayısı artırılıyor.

Önceleri yurt dışı bağlantısı olan kişilere yönelik test yapılırken ilerleyen süreçte Bilim Kurulu'nun kararıyla semptomlardan herhangi birini gösterenler de bu işleme tabi tutuldu.

Test sonucu pozitif çıkan kişinin temas kurduğu ve irtibatlı olduğu herkese koronavirüs testi yapılıyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin yanı sıra Bakanlığın yetkilendirdiği üniversite ve özel hastaneler ile laboratuvarlarda yapılan bu işlem için ücret talep edilmiyor.

Test sayıları artmasına rağmen son bir haftada vakalar günlük oranda yüzde 14-19 aralığında seyrediyor.

Bugüne kadar yapılan test sayısı dikkate alındığında bu işleme tabi tutulan kişilerin yüzde 15,3'ünde Kovid-19 tespit edildi.

Bu sonuç, virüsün kontrolden çıkmadığı ve vatandaşların önlemlere uyduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Test sayısının 30 bin 864 olduğu 10 Nisan'da pozitif vaka çıkanların oranı yüzde 15,3 iken, test sayısının 33 bin 170 ile en yüksek olduğu 11 Nisan'da bu oran yüzde 15,4'te kaldı.

İyileşen sayısı katlanıyor

Kovid-19 teşhisiyle hastanelerde tedavi gördükten sonra taburcu edilenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Mart'ta 60 ve 65 yaşlarında iki kişinin de aralarında bulunduğu 26 vatandaşın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı.

Bu tarihten sonra Bakanlığın paylaştığı bilgiye göre iyileşenlerin sayısı katlanarak arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.