DÜNYA
Giriş Tarihi : 22-04-2020 10:33   Güncelleme : 22-04-2020 12:21

09:41 Kaynak: TRT Haber Ege Denizi'nde 4,3'lük deprem Ege Denizinde 4,3lük deprem Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

22 Nisan 2020 Çarşamba 09:41 Ege Denizi'nde 4,3'lük deprem Ege Denizinde 4,3lük depremABONE OLEge Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.05'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 09.05'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde kaydedildi. Sarsıntı 9.28 kilometre derinlikte meydana geldi.

09:41 Kaynak: TRT Haber Ege Denizi'nde 4,3'lük deprem Ege Denizinde 4,3lük deprem Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

 

Türkiy

Ege Denizi'nde 4,3'lük deprem

  • Facebookta Paylaş

Ege Denizinde 4,3lük deprem

ABONE OL

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.05'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 09.05'te

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde kaydedildi. Sarsıntı 9.28 kilometre derinlikte meydana geldi.

ETİKETLER: deprem
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA