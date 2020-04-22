09:41 Kaynak: TRT Haber Ege Denizi'nde 4,3'lük deprem Ege Denizinde 4,3lük deprem Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu

22 Nisan 2020 Çarşamba 09:41 Ege Denizi'nde 4,3'lük deprem Ege Denizinde 4,3lük depremABONE OLEge Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.05'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 09.05'te Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde kaydedildi. Sarsıntı 9.28 kilometre derinlikte meydana geldi.
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.05'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 09.05'te
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde kaydedildi. Sarsıntı 9.28 kilometre derinlikte meydana geldi.