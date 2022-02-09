09 ŞUBAT KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 9 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 452 bin 363 testten 108 bin 563’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 266 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 88 bin 647 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 266 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 108 BİN 563 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 9 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 452 bin 363 testten 108 bin 563’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 266 kişi daha hayatını kaybetti....