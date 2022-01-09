09 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs istatistikleri

Sağlık Bakanlığı’nın 9 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 384 bin 49 testten 61 bin 727'si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 173 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 35 bin 163 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 173 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 61 BİN 727 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 9 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 384 bin 49 testten 61 bin 727'si pozitif çıktı.