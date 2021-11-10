SAĞLIK
Giriş Tarihi : 10-11-2021 01:16

09 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

09 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

Sağlık Bakanlığı’nın 9 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 359 bin 560 testten 28 bin 662’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 196 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 28 bin 859 olarak açıklandı.

 

 

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 196 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 9 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 359 bin 560 testten 28 bin 662’si pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 196 kişi daha hayatını kaybetti....

 

ETİKETLER: koronavirüs istatistikleri Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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