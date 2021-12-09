09 ARALIK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 9 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 350 bin 522 testten 19 bin 696’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 195 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 27 bin 263 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 195 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 9 Aralık’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 350 bin 522 testten 19 bin 696’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 195 kişi daha hayatını kaybetti....