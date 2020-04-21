Suudi Arabistan'da 2019'da 184 kişi idam edildi

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan'da geçen yıl 184 kişinin idam edildiğini ve bu sayının bugüne kadar bir yıl içinde bu ülkede gerçekleştirilen en yüksek infaz sayısı olduğu kaydedildi.

Ankara

Uluslararası Af Örgütü, "2019’da ölüm cezası" adlı raporunu yayımladı.

Raporda, tüm dünyada ölüm cezası infazlarının sayısının azaldığı vurgulanırken, Suudi Arabistan’da bu rakamın arttığına dikkat çekildi.

Bu ülkede 2018'de 149 kişinin idam edildiği hatırlatılan raporda, "Suudi Arabistan yetkilileri, geçen yıl 184 kişiye verilen ölüm cezalarını infaz etti. Bu sayı, Uluslararası Af Örgütünün kayıtlarına göre bugüne kadar bir yıl içinde Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen en yüksek infaz sayısıdır." denildi.

Raporda, Suudi Arabistan'ın, ölüm cezasını Şii Müslüman azınlığa mensup muhaliflere karşı "siyasi bir silah" olarak kullandığına vurgu yapıldı.

Uluslararası Af Örgütü Araştırma, Savunuculuk ve Politikalar Kıdemli Direktörü Clare Algar, konuya ilişkin açıklamasında, "Suudi Arabistan'ın ölüm cezasına, siyasi muhaliflere karşı silah gibi kullanmak da dahil çeşitli amaçlarla daha fazla başvurması kaygı verici bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

Algar, ölüm cezasının "alçakça ve insanlık dışı" olduğunu belirterek "Bu cezanın hapis cezalarına kıyasla daha caydırıcı olduğunu gösteren hiçbir güvenilir kanıt yok. Ülkelerin büyük çoğunluğu bu gerçeği kabul ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, 2019’da en yüksek sayıda ölüm cezası uygulayan beş ülkenin Çin (binlerce), İran (en az 251), Suudi Arabistan (184), Irak (en az 100) ve Mısır (en az 32) olduğu kaydedildi.

2018’de en az 253 kişiyi idam eden İran'ın 2019’da 251 kişiyi idam ettiği kaydedilen raporda, Çin, İran, Kuzey Kore ve Vietnam gibi ülkelerin idam cezasına ilişkin bilgileri sakladığı vurgulandı.

Raporda, küresel ölçekte ölüm cezasının kaldırılması yönünde olumlu adımlar atıldığı da yinelendi.

Algar, dünyaya çağrıda bulunarak, "Tüm devletlere, ölüm cezasını kaldırma çağrısında bulunuyoruz. Uluslararası toplum, ölüm cezasını uygulamaya devam eden az sayıda ülkeye, bu insanlık dışı uygulamaya, temelli son verilmesi için baskı yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

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