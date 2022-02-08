08 ŞUBAT KRONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs istatistikleri

Sağlık Bakanlığı’nın 8 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 452 bin 363 testten 111 bin 96’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 241 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 82 bin 168 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 241 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 111 BİN 96 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 8 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 452 bin 363 testten 111 bin 96’sı pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 241 kişi daha hayatını kaybetti....