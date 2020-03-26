DÜNYA
Giriş Tarihi : 26-03-2020 14:41

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 235'e çıktı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1298 artarak 6 bin 235'e ulaşırken, ölü sayısı da 42 artışla 220 oldu.

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 bin 235'e çıktı

 

KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgınıNE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruzBİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleriA'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplarSON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritasıRAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleriŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması

Belçika Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 536 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 

Açıklamada, Kovid-19 görülen kişi sayısının 1298 artarak 6 bin 235'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 42 artışla 220'ye çıktığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Maggie de Block, katıldığı radyo programında, yarın Ulusal Güvenlik Konseyinin tekrar toplanarak alınan tedbirleri değerlendireceğini söyledi.

Tedbirlerin işe yarayıp yaramadığını anlamak için 8-10 güne ihtiyaç olduğunu ifade eden Block, ülkede geniş çaplı test yapmak için yeterli malzemenin bulunmadığını dile getirdi.

Kovid-19 testi geliştirildi

Belçikalı Coris BioConcept adlı bir şirket, üniversitelerle iş birliği içinde virüsü 15 dakikada tespit edebilecek bir test geliştirdiklerini duyurdu. Testin, Kovid-19 antijenlerini hastanın nefesiyle tespit edebildiği bildirildi.

Belçika dışardan hasta kabul etmeyecek

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde, Belçika'nın başka ülkelerden gelen hastaları kabul etmeyeceği iddia edildi.

İtalya ve Hollanda'dan hastaların Belçika'ya nakline ilişkin talepler geldiği ancak kısıtlı kapasite nedeniyle bu talebin kabul edilmediği belirtildi.

Brüksel Havalimanı yönetimi tarafından yapılan açıklamada da iniş yapan tüm yolculara, kendilerini iki hafta boyunca karantinaya almaları çağrısı yapıldı.

Çağrının, yolcuları almaya gelen kişiler için de geçerli olduğu vurgulandı.

Okulların halihazırda tatil edildiği Belçika'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

 

ETİKETLER: belçika koronavirüs kovid-19 yeni tip koronavirüs
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Bugün için hangi yatırım aracını tercih edersiniz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA