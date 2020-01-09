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Giriş Tarihi : 09-01-2020 09:08

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 4 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında 4 askerin şehit olduğu bildirildi.

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 4 asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, bugün Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 kahraman Mehmetçiğin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

 

ETİKETLER: barış pınarı harekatı şehit
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