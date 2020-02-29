Erdoğan ve Trump İdlib'i görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi kararlılığını teyit etti.

Ankara/Washington

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi kararlılığını teyit etti.

Erdoğan ve Trump, İdlib'de yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı.

Beyaz Saray: Trump saldırıyı kınadı

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Trump-Erdoğan telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Erdoğan ve Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret edilen açıklamada, Trump'ın dün İdlib'de şehit olan Türk askerleri için Erdoğan'a başsağlığı dilediği ve söz konusu saldırıyı kınadığı vurgulandı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Başkan Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani felaketi önleme çabalarına desteğini yineledi. İki lider, daha fazla masum insan öldürülmeden ve yerlerinden edilmeden önce Suriye ve İran rejimi ile Rusya'nın saldırılarının durması gerektiği konusunda mutabık kaldı."