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Giriş Tarihi : 19-04-2020 13:03

Irak’ta DEAŞ’ın lojistik destek sorumlusu yakalandı

Irak yönetimi, terör örgütü DEAŞ’ın lojistik destek sorumlusunun Kerkük’te yakalandığını bildirdi.

Irak’ta DEAŞ’ın lojistik destek sorumlusu yakalandı

Bağdat

Irak ordusundaki Acil Müdahale Gücü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kerkük’e bağlı Dakuk ilçesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ’ın lojistik destek sorumlusu yakalandı.” ifadesine yer verildi.

Operasyonun, Acil Müdahale Gücü ile Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

DEAŞ Kerkük’ün güneyi ve Diyala’da saldırılarını artırdı

DEAŞ’ın, son günlerde Kerkük’ün güneyi ve ülkenin doğusundaki Diyala’da saldırılarını artırdığı dikkat çekiyor.

Irak hükümetine bağlı Medya Ağı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ'ın Diyala’da düzenlediği saldırıda 3 sivil ve 2 askerin yaralandığı belirtilmişti.

Irak Savunma Bakanı Necah eş-Şammari de örgütün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ülkedeki durumdan faydalandığını, ordu güçlerine karşı saldırılarında artış olduğunu ifade etmişti.

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