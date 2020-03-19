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Giriş Tarihi : 19-03-2020 08:55

Sağlık Bakanı Koca: 61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik

Sağlık Bakanı Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: 61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik

Ankara

 

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısının 191'e ulaştığını bildirdi. Bakan Koca, şunları kaydetti:

 

61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 18, 2020

 

"61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konulup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim."

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ETİKETLER: sağlık bakanı fahrettin koca koronavirüs kovid-19
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