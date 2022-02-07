07 ŞUBAT KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs istatististikleri

Sağlık Bakanlığı’nın 7 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 432 bin 131 testten 96 bin 514’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 236 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 83 bin 274 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 236 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 96 BİN 514 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 7 Şubat’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 432 bin 131 testten 96 bin 514’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 236 kişi daha hayatını kaybetti....