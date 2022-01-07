07 OCAK KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 7 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 406 bin 796 testten 63 bin 214’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 157 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 29 bin 197 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜSTE BUGÜN: 157 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 63 BİN 214 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 7 Ocak’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 406 bin 796 testten 63 bin 214’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 157 kişi daha hayatını kaybetti....