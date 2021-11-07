07 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTİKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 7 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 347 bin 783 testten 25 bin 304'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 200 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 28 bin 852 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 200 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı’nın 7 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 347 bin 783 testten 25 bin 304'ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 200 kişi daha hayatını kaybetti....