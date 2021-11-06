06 KASIM KORONAVİRÜS İSTATİSTKLERİ

koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’nın 6 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 358 bin 326 testten 27 bin 474’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 203 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 30 bin 584 olarak açıklandı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE 203 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı’nın 6 Kasım’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 358 bin 326 testten 27 bin 474’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 203 kişi daha hayatını kaybetti....